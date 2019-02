Secretária destaca importância da campanha “Meu corpo não é sua folia”

A importunação sexual está prevista na Lei 13.718/18 do Código Penal Brasileiro, artigo 215 A, e é definida como qualquer ato libidinoso sem o consentimento da vítima.

Praticado principalmente contra as mulheres, é comum, infelizmente, casos de importunação sexual ocorrerem em transportes coletivos, em festas ou em eventos de grande porte, como o carnaval.

Para evitar e conscientizar as pessoas sobre esse crime, a campanha “Meu corpo não é sua folia” estará presente durante o Folia de Rua e o Carnaval 2019 de João Pessoa.

Conforme a secretária da Mulher e da Diversidade da Paraíba, Lídia Moura, a campanha é um importante alerta para a população em geral e que as mulheres devem denunciar qualquer tipo de assédio pelos telefones 197e 190, ou nas delegacias especializadas.

Ainda segundo a titular da pasta, a lei prevê a detenção de 1 a 5 anos para quem cometer o crime.

– Temos que alertar os foliões e todas pessoas de que a mulher não deve ser importunada. E o que é importunação? É aquele puxão de cabelo, passar a mão no cabelo ou no corpo sem o consentimento da mulher, o famoso “beijo roubado”, tudo isso está classificado como importunação sexual e está passível de detenção. É uma campanha que queremos alertar e conscientizar as próprias mulheres de que elas podem denunciar e curtirem o seu carnaval sem serem importunadas – frisou.

Lídia destacou ainda que delegacias móveis estarão disponíveis durante o período de carnaval para receberem as denúncias.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.