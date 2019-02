Secretária destaca expectativa para Carnaval da Paz em Campina Grande

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas, comentou sobre a estrutura do Carnaval da Paz na cidade e citou que existem oito eventos religiosos no período de 28 de fevereiro a 5 de março.

Ela destacou que a cidade está contando com muitas reservas de hotéis e disse que os restaurantes estão prontos para receber os turistas que vêm para prestigiar os eventos.

Rosália ainda frisou que uma reunião com os órgãos de segurança foi realizada visando garantir que não exista nenhum tipo de ocorrência.

– O maior retiro espiritual do mundo acontece em Campina Grande do dia 28 de fevereiro a 5 de março, onde teremos oito eventos. Realizamos reuniões com os organizadores e órgãos de segurança para que todos tenham a sua segurança e organização e que não haja nenhuma ocorrência. A cidade entra em um momento de muita fé e espiritualidade – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.