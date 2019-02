Secretaria de Saúde de Campina realiza repasse de valores pendentes à Apae

O vereador de oposição Galego do Leite denunciou na Tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, esta semana, que a Prefeitura de Campina Grande e a Secretaria de Saúde do município, respectivamente, não estariam repassando os recursos de subvenção e pactuação, através do SUS, à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O atraso da pactuação seria de agosto a dezembro do ano passado.

Galego disse que, em conversa com a diretora da instituição, Conceição Rego, ela revelou que devido ao atraso, a Apae demitiu alguns funcionários e também está diminuindo o número de atendimentos.

Em entrevista à Rádio Campina FM, a diretora da Apae, Conceição Rego, confirmou as afirmações do vereador e disse que, durante uma reunião com a secretária Luzia Pinto, ficou definido que os meses atrasados seriam parcelados em dois repasses mensais, mas até o momento da reportagem, os valores não tinham sido encaminhados.

Em resposta, o advogado da secretaria, Felipe Reul, ressaltou que os atrasos diziam respeito a um antigo contrato da Apae, que estava com um valor defasado diante da produção da instituição, e que foi preciso realizar um novo contrato com valores atualizados.

Diante da situação financeira da entidade, Reul disse que a secretária autorizou, ainda nessa quarta-feira, 13, o repasse integral superior a R$ 130 mil, referente aos valores em atraso do ano passado.

*As informações são da Rádio Campina FM