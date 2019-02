Sebrae-PB e Estado vão implantar disciplina de Empreendedorismo em Escolas Cidadãs

O superintendente do Sebrae Paraíba, Walter Aguiar, afirmou que o desemprego crônico é um dos cenários mais graves no Brasil atualmente, onde as pessoas passam mais de um ano sem encontrar emprego. Ele explicou que hoje a tecnologia desemprega muito mais do que emprega, exigindo cada vez mais a capacitação das pessoas.

Walter destacou que é necessário que as pessoas possuam, além da capacitação, criatividade para conseguir inovar no mercado de trabalho. Sobre o corte no Sistema S, Walter declarou que a ação não vai abalar o Sebrae, que vai buscar fazer mais com menos recursos e firmar parcerias importantes para o desenvolvimento contínuo. – A gente vai ter que ter criatividade e procurar parcerias no setor privado e público. O Sebrae não vai se dobrar mesmo com os recursos diminuídos. Não é o suficiente para a gente baixar a cabeça e dizer que a gente vai ser derrotado. Vamos fazer mais com menos – disse. Walter declarou ainda que o Sebrae vai implementar a cadeira de Empreendedorismo para todo o estado da Paraíba nas escolas cidadãs, em parceria com o governo do Estado. Ele frisou que é necessário estimular o empreendedorismo nas pessoas e fazer com que isso seja uma saída para o cenário atual que o país vive. As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM.