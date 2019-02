Saúde aponta redução dos casos de dengue, zika e chikungunya na Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou ontem (4), os índices do segundo boletim epidemiológico das arboviroses. O registro mostrou que no período de 30 de dezembro de 2018 até o dia 19 de janeiro deste ano foram registrados 90 casos suspeitos de dengue. No mesmo período do ano passado já haviam sido notificados cerca de 158 casos, o que corresponde a uma diminuição de 43,4%.

Quanto ao zika vírus, apenas um caso foi registrado, enquanto no período comparado foram registrados seis, o que corresponde a uma queda de 82,33%.

Já em relação à chikungunya foram registrados 14 casos, o que representa uma redução de 68,89% em relação a 2018, quando foram notificados 45 casos da doença entre o final de dezembro e metade de janeiro.

Segundo a SES, até a 3ª semana epidemiológica do mês de janeiro foram notificadas duas suspeitas de óbito, que seguem em investigação aguardando resultados laboratoriais.

A Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da prevenção, uma vez que o surto das doenças se dá pela proliferação do mosquito Aedes aegypti.

*As informações foram veiculadas pela rádio Cariri FM (101.1)