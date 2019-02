Saiba quais são os destaques da nova edição da revista Época

Capa

A República do achaque

Sentindo-se perseguido pela Receita Federal, o ministro Gilmar Mendes diz que as instituições estão contaminadas. E a Lava Jato também

E mais:

Bicho de 7 cabeças. O que é o PSL, o partido do presidente

Missão impossível:o que esperar do procurador que cuida do casos Marielle, Queiroz e Flamengo

Casa grande. O que aconteceu com as domésticas, o pior emprego do Brasil