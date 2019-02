Saiba quais são as fantasias de Carnaval mais buscadas em 2019

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Às vésperas do Carnaval de 2019, que neste ano acontece na primeira semana de março, os internautas brasileiros só querem saber de se fantasiar de super-heróis, segundo ranking divulgado pelo Google.

No mês de janeiro, a fantasia mais buscada no site pesquisas foi de Mulher-Maravilha. Na segunda colocação aparece o Homem-Aranha.

Nas colocações seguintes, terceira e quarta, estão as fantasias de girassol e de índia, respectivamente.

Os dados foram coletados pelo site Google em janeiro de 2019.

A empresa também divulgou que em fevereiro de 2018, uma semana antes do Carnaval, as pesquisas pelo termo maquiagem tiveram um aumento de 20%. Já a procura pela palavra glitter subiu 132% no mesmo período.

MEMES

O Google também divulgou os memes cujas buscas mais cresceram de dezembro de 2018 para janeiro de 2019.

“Fábio Assunção” (que cresceu 341%) e “Jenifer” (que teve um aumento de mais de 1000%) são nomes – e inspirações para memes – que estão em músicas que prometem ser hit de folia em 2019.

Entoada pelo cantor Gabriel Diniz, a música “Jenifer” se espalhou por festas, rádios, plataformas de streaming e redes sociais nos primeiros dias do ano.