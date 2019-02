Saiba quais praias podem ser aproveitadas para banho neste final de semana

A qualidade da água varia entre excelente, muito boa e satisfatória em 43 praias do litoral paraibano que estão liberadas para o banho neste final de semana, de acordo com relatório emitido esta semana pelo laboratório da Coordenadoria de Medições Ambientais (CMA) da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Os banhistas, no entanto, devem evitar 19 trechos de 13 praias.

Na Capital, estão impróprias para o banho as praias do Bessa I, na Avenida Presidente Afonso Pena, próximo ao Maceió; Manaíra, na faixa de 100m à direita e a esquerda nos seguintes trechos: em frente à quadra de Manaíra, na avenida João Maurício; em frente à galeria pluvial no final da Ruy Carneiro e em frente à Rua Elizeu Candido Viana; Cabo Branco, em frente à Rua Gregório Pessoa de Oliveira; Rua Áurea, próximo à galeria pluvial; em frente à rotatória da Av. Cabo Branco; e no Farol, onde há uma galeria de água pluvial; Seixas, à direita da desembocadura da galeria pluvial, na rua dos Pescadores; Penha, nas proximidades da desembocadura do rio Aratu; Jacarapé, em frente à desembocadura do Rio Jacarapé; e Arraial, em frente à desembocadura do Rio Cuiá.

No município de Cabedelo, os banhistas devem evitar as praias de Camboninha, no fim da rua Benício de Oliveira, próximo à desembocadura da galeria pluvial; Poço, no fim da rua Santa Cavalcante, próximo à desembocadura de galeria pluvial; e Ponta de Campina, nas proximidades da galeria de águas pluviais que desembocam no mar.

No município de Pitimbu, a recomendação se aplica a três praias: praia de Pitimbu, ao final da Rua da Paz; praia do Maceió, em frente à desembocadura do Riacho Engenho Velho; e praia de Acaú/Pontinha, nas margens do Rio Goiana.

A recomendação da Sudema é que os banhistas devam ficar distante cerca de 100 metros à direita e à esquerda dos trechos apontados como impróprios.