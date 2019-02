Roteiros turísticos da Paraíba são destaques na 5ª Convenção de Vendas da CVC

Os principais roteiros turísticos do Destino Paraíba serão uma das atrações da 5ª edição da Convenção de Vendas da CVC, que será realizada a partir deste domingo (10) até quarta-feira (13), no Enotel Beach Resort, em Porto de Galinhas, litoral norte de Pernambuco.

A CVC é uma das maiores operadoras de turismo da América do Sul e o evento vai reunir aproximadamente 1,6 mil influenciadores e líderes de vendas que representam as 1,3 mil lojas da CVC em todo o Brasil.

A participação da Paraíba vai ocorrer em dois momentos. No domingo, dia 10, haverá uma apresentação especial de trios de forró e quadrilhas juninas, que colocarão os participantes do evento para dançar o verdadeiro forró pé de serra.

“Faremos um grande arraial junino na área de piscina do hotel, com muito colorido e animação”, explicou a presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino.

Os trios e os quadrilheiros serão levados pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campina Grande. A proposta é divulgar os festejos juninos na Paraíba, com destaque para O Maior São João do Mundo.

No dia 13 (quarta-feira), novamente na área de piscina do Enotel Convention, será a vez da apresentação do Grupo de Danças Folclóricas do Sesc da Paraíba, também mostrando as principais manifestações culturais do Nordeste, com danças como o xaxado, baião e forró.

O destaque, além das danças, é a encenação dos cangaceiros e Maria Bonita, que sempre encanta os turistas. O grupo está sendo levado em parceria com a Federação do Comércio da Paraíba.

Durante as apresentações culturais da Paraíba será distribuído material institucional do Destino Paraíba, Campina Grande e da rede hoteleira, por meio dos gerentes de vendas dos hotéis que confirmaram presença na convenção da CVC.

Também está previsto o sorteio de brindes. Estão confirmados o Hardman Praia Hotel, Littoral Hotéis, Ambassador Hotel, Netuanah Praia Hotel, BW Hotel Caiçara, Atlântico Praia Hotel e Hotel HPLUS Beach, além da Luck Receptivo.

Ruth Avelino disse que a convenção da CVC vai proporcionar ao Destino Paraíba uma maior visibilidade junto aos maiores vendedores da operadora, o que deve repercutir positivamente na venda do destino, além de manter a presença da marca em formatos diferenciados e exclusivos e estreitamento da parceria com os agentes de viagens.