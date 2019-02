Romero visita Isea com promotora da Saúde estadual e anuncia mais leitos e concurso

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 11:19.

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e a promotora estadual da Saúde, Adriana Amorim, fizeram uma visita técnica ao Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), na noite dessa terça-feira (5).

O objetivo foi inspecionar as instalações da nova ala da maternidade que passa a funcionar esta semana. No encontro, também foram anunciadas outras estratégias de ampliação de serviços na maternidade.

Durante a visita, o prefeito destacou que a nova ala tem capacidade para 24 novos leitos. Segundo Romero, o espaço foi construído com recursos próprios da Prefeitura, com investimento de R$200 mil.

Ele falou ainda que a obra faz parte de uma série de estratégias da gestão municipal para garantir a assistência humanizada na maternidade.

“Desde 2013, estamos realizando diversas melhorias aqui no Isea, como a construção da Casa da Gestante, do Centro de Parto Normal, nova UTI Neonatal, além da implantação da UTI Materna e da criação de enfermarias, ampliando o número de leitos de 144, para 181 nestes seis anos”, ressaltou o prefeito.

Ainda durante o encontro com a promotora da Saúde, Romero anunciou a implantação imediata de oito novos leitos de UTI Neonatal Semi-intensiva. Atualmente, a nova UTI Neonatal que foi construída na maternidade conta com dez leitos. Já a unidade semi-intensiva deverá começar a funcionar nas próximas semanas num outro espaço existente da maternidade.

“Com a ampliação dos serviços no Isea, também se faz necessária a contratação de novos profissionais de diversas especialidades para atuar na maternidade. Por isso, vamos realizar concurso público nos próximos meses para preenchimento das vagas necessárias”, comunicou.

Também acompanharam a visita ao Isea a secretária municipal de Saúde, Luzia Pinto e os diretores da maternidade, Mario de Oliveira Filho e Dennibergson Carvalho.

Um novo encontro com a promotora da Saúde deverá acontecer ainda esta semana para discutir as novas melhorias que estão sendo implantadas no Isea.