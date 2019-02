Romero sobre contrato com Aliança: “Vou consultar o TCE”

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 19, a “Operação Fantoche”, que investiga uma suposta organização criminosa suspeita de desviar R$ 400 milhões do Sistema S e do Ministério do Turismo em contratos fraudulentos.

Dentre as empresas investigadas está a Aliança Comunicação e Cultura, responsável pela organização das duas últimas edições d’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

Diante da repercussão da operação, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), que atualmente está de licença do cargo, ponderou que está analisando a questão e que irá agir com “serenidade e sabedoria”.

O gestor esclareceu que a Prefeitura de Campina Grande, desde 2013, ano em que iniciou a administração na PMCG, nunca recebeu recursos do Ministério do Turismo para nenhum evento.

Rodrigues frisou ainda que a investigação em curso restringe-se aos anos de 2002 e 2010, período em que ainda era deputado estadual.

– Estou na prefeitura de Campina Grande na condição de prefeito desde 2013. Já chegamos ao ano de 2019 e não recebemos um só real, um só centavo do Ministério do Turismo para fazer jus a algum tipo de aplicação no Maior São João do Mundo. Portanto, esse tipo de evento que está configurado nessa investigação, nessa modalidade e modelo, nós não recebemos absolutamente nada. Inclusive eu rejeitei esse tipo de recurso, e quem tiver boa memória vai lembrar, porque é um recurso questionado a utilização em muitos municípios brasileiros. As próprias prefeituras que receberam diretamente esse tipo de modalidade de recurso do Ministério do Turismo houve questionamento na prestação de contas – frisou.

Contudo, Rodrigues destacou que a Aliança prestou um bom serviço à cidade com o gerenciamento do São João, e que vai, quando retornar às atividades, consultar o Tribunal de Contas da Paraíba para tomar uma posição sobre o evento deste ano, que ainda está sob a responsabilidade da empresa.

– Estarei, no final de semana, retornando às atividades. Nada de decisão vamos tomar antes de consultar o Tribunal de Contas da Paraíba e até a próxima semana, com serenidade e tranquilidade, vamos dar uma posição sobre o Maior São João do Mundo edição 2019 – reforçou Romero, em entrevista à Rádio Arapuan FM.