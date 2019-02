Romero recebe empresário que pretende investir em Campina Grande

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 8 de fevereiro de 2019 às 18:19.

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) recebeu, na manhã desta sexta-feira, 8, na sede do Ipsem, o empresário Cassiano Cani Henn, sócio e diretor da Yndac Produtos Químicos Ltda., acompanhado do vereador campinense Saulo Germano (PSDC).

O Grupo Yndac, fundado em 1985, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é especializado em fornecer tintas ao mercado calçadista e possui uma divisão na empresa de Queimadas – PB, voltado para a produção de Tranfers (película utilizada na estampagem de chinelos).

A pauta, contudo, que Henn tratou com Romero foi surpreendente. A empresa pretende investir no setor de alimentos e a unidade pretendida em Campina e o principal produto na linha da nova empresa que Cassiano Cani Henn projeta para a cidade é de castanha de caju, mas há projetos para outros alimentos processados, inclusive para fins de exportação.

O prefeito campinense disse que o município de Campina Grande, em sua gestão, está de portas abertas para o empresário que acredita e quer investir na cidade.

Diante do pedido de uma área para instalação da unidade fabril, Romero disponibilizou terreno no setor industrial do Complexo Aluízio Campos, vizinho a Queimdas, para a unidade fabril da Yndac.

Cassiano Henn mostrou-se extremamente satisfeito com o resultado da reunião e disse que, no que depender da Yndac, a história que começa a ser construída nesta nova fase em Campina Grande e será de absoluto sucesso e geração de muitos empregos na cidade.