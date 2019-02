Romero opina sobre possível aproximação de deputado aliado com João Azevêdo

Muito tem se falado, nos bastidores da política, sobre uma possível aproximação do deputado Manoel Ludgério (PSD) ao governador do Estado, João Azevedo (PSB).

Esta semana, o parlamentar, que atualmente compõe a bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, posicionou-se contrário a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na ALPB, para investigar os possíveis casos de irregularidades em contratos firmados com a Cruz Vermelha para administrar hospitais do Estado.

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), até então aliado de Ludgério, afirmou que não pode fazer nenhum pré-julgamento sobre o fato e que não está dentro da Assembleia para saber se a CPI cabe ou não ser instalada.

Ele destacou que não vai estar “monitorando” as atitudes e a “vida de quem quer que seja”, e que se o deputado Manoel está dizendo “que não há necessidade, é, portanto, com a consciência própria”.

O gestor ressaltou que não irá se preocupar com os problemas dos outros, pois estará cuidado da cidade de Campina Grande que já tem dificuldades o suficiente.

Entretanto, frisou que tem respeito pelo deputado Manoel Ludgério, bem como pela esposa dele, a presidente da Câmara de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), a qual sempre ajudou dentro da Casa de Félix Araújo.

– Todos sabem, os vereadores, e a própria vereadora Ivonete, que o que eu pude colaborar, em termos de consolidação da candidatura dela na Casa, fiz com a consciência tranquila e vou continuar com a consciência tranquila, esperando que continue como sempre foi e contando com o apoio de todos eles – explanou.

O chefe do Executivo municipal ainda destacou que não estará tratando do processo eleitoral de 2020, a não ser no tempo oportuno.

– Esse prazo é natural, normal. Campina já respira política e as pessoas não saem, sequer, do palanque. Imagine se você for antecipar um processo eleitoral? Ninguém vai mais trabalhar. Nem todo mundo quer saber de eleição. As pessoas querem é saber de resultados – finalizou Romero, em entrevista à Rádio Correio FM.