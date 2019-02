Romero anuncia nesta quarta-feira decisão sobre O Maior São João do Mundo

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), vai conceder uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 27, no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem), para anunciar a posição oficial da Prefeitura em relação à realização do Maior São João do Mundo deste ano.

A medida de repensar a festa aconteceu por conta da deflagração da “Operação Fantoche”, que investiga uma suposta organização criminosa suspeita de desviar R$ 400 milhões do Sistema S e do Ministério do Turismo em contratos fraudulentos.

Dentre as empresas investigadas na Operação está a Aliança Comunicação e Cultura, responsável pela organização das duas últimas edições d’O Maior São João do Mundo, e que tem, ainda, a incumbência de gerir o evento na edição deste ano.

Em entrevista na semana passada, Romero afirmou que iria consultar o Tribunal de Contas do Estado para tomar a decisão correta em relação à festa e esclareceu que a Prefeitura de Campina Grande, desde 2013, ano em que iniciou a administração na PMCG, nunca recebeu recursos do Ministério do Turismo para nenhum evento.

A coletiva está marcada para as 10h. A sede do Ipsem fica localizada na Rua Maria Vieira César, n° 135, bairro Jardim Tavares.