Romero adia inauguração de praça e deixa equipes de prontidão em CG

Por conta das chuvas registradas em Campina Grande, nas últimas horas, o prefeito Romero Rodrigues decidiu adiar, para os próximos dias, a inauguração da Praça Severino Martins da Silva (Seu Zinha), localizada em frente à Igreja São Cristóvão e próximo ao Hospital Antônio Targino, no bairro do Centenário.

A preocupação com os efeitos das chuvas, aliás, tem marcado a agenda de prioridades do prefeito campinense, desde a noite desta terça-feira, 12, quando foi informado pela Defesa Civil do Município da previsão de aumento no volume pluviométrico no município e região, com base em dados compartilhados pela Agência Executiva das Águas (AESA).

Diante da situação de alerta, o prefeito Romero criou, desde ontem, uma força-tarefa para ficar de prontidão em relação a todos os efeitos provocados pela intensidade das chuvas em Campina Grande.

Integram as equipes as secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente; a de Obras; a Defesa Civil, a Guarda Municipal e outros.