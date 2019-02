Rio volta à normalidade após sensação térmica de mais de 53°C e chuva forte

A temperatura máxima hoje (26) no Rio de Janeiro deve ficar na faixa de 36º Celsius, após uma segunda-feira (25) de calor intenso. No bairro de Irajá, na zona norte, a temperatura chegou a 41,5° Celsius. A sensação térmica ontem foi recorde no ano, com 53,5°C em Santa Cruz, na zona oeste.

A segunda-feira na capital fluminense voltou ao estágio de normalidade às 22h50. Houve chuva forte, com queda de granizo, ventania, falta de energia em vários bairros devido, principalmente, à queda de galhos e árvores sobre a rede de energia elétrica. A concessionária Light reforçou as equipes de emergência para atender aos chamados.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) registrou, até as 22h15, 40 quedas de árvores em vias públicas. A prefeitura reforçou também o número de homens da Comlurb para liberar as ruas.

A região mais atingida foi a zona norte. A chuva se concentrou nos bairros de Irajá, Penha, Vicente de Carvalho e Penha Circular, Irajá e Vista Alegre, onde choveu granizo, danificando telhados e toldos de residências e quebrando vidros de janelas. À noite, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Forte de Copacabana, registrou rajadas de vento moderadas a forte, com velocidade de 49,7 km/h. À noite, os núcleos de chuva se deslocaram para o município de Itaboraí e a região das Baixadas Litorâneas, perdendo força.

O município entrou em estágio de atenção às 17h45, por causa dos núcleos de chuva formados pelo calor e a alta umidade relativa do ar. O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas.

Amanhã (27), a meteorologia prevê chuva o dia todo na capital, com temperatura máxima de 29ºC.