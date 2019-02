Rio tem 852 homens cuidando da limpeza das ruas neste domingo

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro colocou na rua um esquema especial com 733 garis e 119 agentes de limpeza urbana para atuar durante este domingo nas ruas da capital fluminense.

No último fim de semana, durante a Operação Carnaval, a empresa recolheu 21 toneladas de resíduos, após a passagem de 38 blocos.

Equipes do projeto Lixo Zero também estarão nas ruas para fiscalizar os foliões. Quem fizer o descarte irregular de pequenos resíduos, como jogar no chão papel de bala, garrafas PET ou latinhas de alumínio, receberá multa de R$ 205,60. As pessoas que forem flagradas urinando na rua terão que pagar multa de R$ 563,30.

A equipe deste domingo conta com nove fiscais, dois coordenadores e nove guardas municipais. No final de semana passado, que marcou o primeiro dia de atuação da Operação Carnaval 2019, a ação de fiscalização do projeto Lixo Zero aplicou 123 multas, sendo 80 por urinar em vias públicas e 43 pelo descarte irregular de resíduos.