Ricardo Boechat é homenageado por jornalistas da Band e da BandNews FM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – As redações de jornalismo da Band em São Paulo, no Rio e em Brasília, e da rádio BandNews FM prestaram uma última homenagem ao jornalista Ricardo Boechat, 66, que morreu nesta segunda (11) após a queda de um helicóptero no Rodoanel em São Paulo.

Ao final da transmissão do Jornal da Band desta segunda (11), os jornalistas das quatro redações aplaudiram o âncora, que era responsável por comandar o telejornal desde 2006. Muitos dos profissionais estavam visivelmente emocionados, como Ana Paula Padrão e Fernando Mitre. Imagens também mostraram a cadeira que o jornalista costumava ocupar vazia.

O incidente vitimou também o piloto da aeronave, Ronaldo Quattrucci, 56. O helicóptero caiu sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera, na zona oeste de São Paulo.

Na manhã desta segunda, Boechat falou em seu programa matinal no rádio sobre a sucessão de tragédias no país, como Brumadinho, e no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Depois, ele foi para Campinas, onde fez uma palestra a convite de uma farmacêutica, Libbs, em uma convenção anual de vendas da empresa.

Lá ele participou de um “talk show” com o presidente da companhia por volta das 11h. Depois, pegou um helicóptero para voltar para a capital.

A Band soube que o seu colaborador estava no helicóptero logo depois que ele caiu, mas decidiu que não divulgaria a informação até que a família fosse avisada.

Coube ao diretor de jornalismo da emissora, Fernando Mitre, a tarefa de contar para Veruska Boechat, mulher do apresentador e que também trabalha na Band, sobre a morte do marido.

Veruska publicou uma foto em seu perfil no Instagram ao lado do marido com a legenda: “Pior dia da minha vida”. Mais cedo ela disse em entrevista à TV Globo que “ele queria almoçar em casa”.

A morte provocou grande comoção entre jornalistas e celebridades. O apresentador José Luiz Datena interrompeu o programa Os Donos da Bola, na programação da Band, na tarde desta segunda (11), para informar sobre o ocorrido.

“Até os inimigos respeitavam Boechat. Porque era muito difícil contestá-lo. De uma maneira ou de outra, ele tinha uma virtude. Era verdadeiro 24 horas por dia”, disse Datena, visivelmente emocionado. “Tinha esse dom de voltar atrás.”

Além de apresentar o Jornal da Band à noite, Boechat também comandava o programa A Notícia com Ricardo Boechat, um matinal na rádio BandNews FM, e tinha uma coluna na revista semanal Istoé.