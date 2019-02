Revista IstoÉ destaca a ruidosa queda do ministro de Bolsonaro

Capa

A queda do homem que sabia demais

Istoé obteve o conteúdo das principais bombas que o ex-ministro Gustavo Bebianno, demitido nesta semana em meio a maior crise política do governo, ainda pode detonar.

Os assuntos envolvem a contabilidade eleitoral feita pela sua esposa, a advogada Renata Bebianno, os repasses milionários do PSL para as candidaturas nos estados e os bastidores do processo no STF que evitou que Jair Bolsonaro se tornasse inelegível

E mais:



Exclusivo – Irmã de milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro, enquanto a sócia mantinha empresa paralela para administrar candidaturas laranjas