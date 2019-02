Reunião debate segurança durante as prévias carnavalescas em João Pessoa

A segurança dos foliões que irão participar das prévias carnavalescas de João Pessoa foi tema de uma reunião realizada nessa segunda-feira (18) na Secretaria da Segurança e Defesa Social (Sesds), com as presenças do secretário Jean Nunes, e do executivo, Lamark Donato.

Participaram do encontro representantes das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Trânsito da Paraíba, e ainda das Secretarias de Mobilidade Urbana e do Meio Ambiente de João Pessoa, além da Guarda Municipal.

O objetivo foi fazer ajustes no planejamento estratégico operacional que será aplicado nos dias do evento, que acontece de 21 de fevereiro até 1º de março.

De acordo com o secretário Jean Nunes, todas as forças de segurança estarão empenhadas nos festejos. “Fizemos esse chamamento dos órgãos envolvidos para pensar em conjunto, fazer o fechamento e finalizar o esquema de segurança que será apresentado na próxima quinta-feira, dia 21. Mais uma vez, mantivemos a articulação necessária para que a população possa participar dos eventos na certeza de que os órgãos de Segurança e Defesa Social estarão presentes, de maneira integrada”, explicou.

Todos os anos, os órgãos operativos da Segurança e da Defesa Social realizam um planejamento operacional diferenciado para atender o período de festejos carnavalescos no Estado.

Além do efetivo empregado nos maiores blocos, o policiamento se estende aos festejos que acontecem nos bairros durante o calendário relativo às prévias e ao Carnaval, em João Pessoa, e no interior paraibano.