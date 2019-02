Repartições da PMJP terão horário de funcionamento alterado no período carnavalesco

Secretarias e órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) terão o horário de expediente alterado durante os festejos de Carnaval da Capital.

As mudanças foram anunciadas, via Portaria (Nº 109/19), pela Secretaria de Administração Municipal (Sead), e começam na próxima quinta-feira (28).

No dia 28, posterior ao desfile do bloco Muriçocas do Miramar, o expediente nas repartições municipais será, excepcionalmente, das 12h às 18h. Já nos dias 4 e 5 de março foram determinados pontos facultativos nas secretarias e órgãos da administração direta e indireta. No dia 6 de março, o funcionamento dos setores começará às 14h.

Por conta dos pontos facultativos, a Portaria estabelece que os veículos oficiais sejam recolhidos às suas repartições de origem ou ao Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, após o término do expediente do dia 1º de março.

Os carros oficiais serão liberados, excepcionalmente, a partir das 14h do dia 6. Contudo, os secretários municipais poderão autorizar, em caráter excepcional e de acordo com o interesse público, a utilização dos veículos fora do horário determinado.

Nesses dias de mudança no horário de expediente e de ponto facultativo, os órgãos e secretarias da PMJP que prestam os serviços essenciais, como a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Defesa Civil, a Autarquia Especial de Limpeza Urbana (Emlur), além dos estabelecimentos de saúde, como os hospitais municipais e UPAs, funcionarão normalmente.