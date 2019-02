“Quem não deve é chamado a pagar a conta”, diz sindicalista sobre Previdência

O sindicalista Antônio Pereira, representante do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), criticou nesta quarta-feira (20) o projeto de reforma da Previdência proposto pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PSB)

“A reforma é meramente plano de fundo para levar maiores e melhores valores e lucros a quem já tem muito neste país. Os problemas de caixa do governo poderiam ser resolvidos de outra forma. Mas, mais uma vez, quem não deve a conta está sendo chamado a pagá-la”, afirmou.

Na opinião do sindicalista, não é novidade que o trabalhador seja convocado a socorrer o país.

Ele citou o caso do Plano Collor, lançado em 1990, que confiscou a poupança da população com o objetivo de conter a inflação para equilibrar as contas públicas. O plano fracassou.

Para Pereira, a reforma deveria começar pela cobrança de empresas que estão em dívida com a Previdência Social.

“Há centenas de casos onde a receita não está entrando”, afirmou ao citar o exemplo da Vale, do Banco do Brasil e de outras instituições.

A dívida ativa previdenciária tem um estoque total de R$ 491 bilhões, envolvendo cerca de R$ 1 milhão de empresas devedoras.

Foi o que informou nesta quarta o procurador-geral adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e FGTS, Cristiano Neuenschwander.

Antes de cobrar à população mais pobre, na opinião de Pereira, o governo deveria olhar também a questão do desemprego.

Segundo ele, ao passo em que 12 milhões de pessoas saíram do mercado, o caixa da Previdência parou de receber e isso gerou queda de receita.

Ainda segundo o sindicalista, o assunto é sensível porque, além de questões políticas e econômicas, envolve um lado social.

“Com esses dados, você percebe claramente que fazer a reforma da Previdência implica, do ponto de vista social, a retirada de direitos”, afirmou.

O projeto

O projeto foi levado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso Nacional na manhã de hoje.

No mesmo horário, em Campina Grande, sindicalistas foram às ruas protestar contra a iniciativa do governo federal.