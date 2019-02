Quatro pedidos de CPIs travam a bancada de oposição na Assembleia Legislativa

Mais quatro pedidos de instalação de CPIs (comissões parlamentares de inquérito) foram apresentadas à mesa diretora da Assembleia Legislativa, na sessão desta terça-feira (19).

São elas: a CPI da Homofobia, CPI da Indústria dos Pardais, CPI do Feminicídio e a das Obras Inacabadas.

Conforme a bancada de oposição, as CPIs foram protocolizadas como forma de barrar a CPI da Cruz Vermelha, que tem como objetivo investigar o suposto desvio de verbas no setor de Saúde do Estado.

O líder do governo, deputado Ricardo Barbosa (PSB), descartou as acusações e disse não ter nada de manobra, pois a CPI é uma ação própria do Parlamento e que só cabe ao Legislativo.

“A oposição só quer fazer alarde de uma CPI que, sequer, eles conseguiram as assinaturas necessárias para protocolizar o pedido. Não há nada de manobra”, enfatizou.

O líder explicou ainda que a Casa tem dentro do seu regimento interno a preceituação de critérios e que só podem ser instaladas três CPIs simultaneamente.

“Caberá ao presidente da Casa (deputado Adriano Galdino), por questão de ordem, fazer a seleção de instalação das CPIs. Qualquer outra que chegar estará no fim da fila. Portanto, o que há nisso é o exercício pleno das prerrogativas parlamentares da bancada governista”, concluiu Barbosa.