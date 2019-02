Quatro crianças morrem após desabamentos em São Paulo

Dois desabamentos na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, provocaram a morte de quatro crianças.

O primeiro ocorreu na rua Anne Altomar, 200, por volta das 21h30 de ontem. Duas crianças, uma de 8 anos e um bebê de 11 meses, morreram. A mãe foi socorrida por populares.

O outro desabamento ocorreu na Avenida Cidade de Mauá, 1813, cerca de 1,4 km distante do local da primeira ocorrência. O desabamento provocou a morte de mais duas crianças, uma de 4 e outra de 11 anos. A mãe foi socorrida ao Pronto Socorro Mário Covas.

Um homem de 41 anos também foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Nardini.

Por meio de nota, a prefeitura de Mauá informou que está providenciando, desde a noite de ontem (16), assistência aos moradores que estão desabrigados por conta das fortes chuvas na cidade.

A prefeitura informou também que está prestando socorro às vítimas dos deslizamentos. O Ginásio da Vila São João foi disponibilizado para abrigar as famílias desalojadas.

“A Secretaria de Saúde encaminhou as vítimas ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini e disponibilizou carros e motoristas de acordo com a demanda. Além disso, a equipe hospitalar e a equipe da rede de urgência estão em estado de alerta, bem como os representantes da atenção básica de saúde”, diz a nota da prefeitura.

Além disso, acrescentou, “todas as famílias que foram de alguma forma atingidas pelos deslizamentos estão sendo atendidas pela Secretaria de Promoção Social, que já realizou o cadastramento das pessoas desabrigadas, e a Secretaria de Segurança Alimentar providenciou alimentação a elas”.

A prefeitura disse ainda que duas escolas sofreram com as fortes chuvas e tiveram problemas de alagamento e destelhamento. “Por este motivo, a Escola Municipal Jonathan Gomes de Lima Pitondo (Pernalonga), da Vila Maringá, realizou um novo contrato emergencial para que as aulas sejam realizadas em um local da Avenida Barão de Mauá.

A Escola Municipal Geovane Oliveira Lacerda Costa, no Parque das Américas, transferiu suas aulas para o Fiec (Fábrica Integrada Educacional e Cultural) e iniciarão as aulas na próxima quarta-feira (20/2).