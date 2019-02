Quadrilha aterroriza cidade no Sertão com tiroteio e explosão de agência bancária

Um grupo armado explodiu a agência do Banco do Brasil no centro do município de São José do Rio do Peixe, no Sertão paraibano.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 2h30 da madrugada desta terça-feira (12).

Ainda segundo a PM, os criminosos iniciaram a ação na cidade com disparos de arma de fogo e em seguida se direcionaram à agência bancária, onde realizaram a explosão.

Segundo o relato de moradores, a quadrilha estava em uma Saveiro branca.

A polícia ainda não possui a informação da quantia que foi roubada pelos criminosos, nem referente aos suspeitos, porém a investigação já foi iniciada.