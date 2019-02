Público recorde lota Epitácio Pessoa na segunda noite do Folia de Rua

O corredor da folia na Avenida Epitácio Pessoa teve nesta sexta-feira (23) um público recorde na segunda noite do Folia de Rua, as prévias carnavalescas da Capital paraibana que integram o Carnaval de Boa 2019, evento promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e Folia de Rua.

Ao som de Bell Marques, milhares de pessoas preencheram todos os espaços da avenida e confirmaram o sucesso da festa, que na primeira noite, contou com show da cantora Márcia Fellipe, no Ponto de Cem Réis. Este ano a festa homenageia o centenário do cantor paraibano Jackson do Pandeiro.

“Estamos realizando mais uma edição do Carnaval de Boa e já começamos com um enorme sucesso de público que saiu de suas casas para se divertir tanto no Ponto de Cem Réis, como também no corredor da folia. Estamos oferecendo uma grande programação também com desfiles em vários bairros da cidade e até o dia do Carnaval teremos ainda muito de nossas tradições e raízes sendo festejadas pelo nosso povo”, disse o prefeito Luciano Cartaxo.

Além de todas as atrações, o sucesso da festa é garantido pelo apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa na estrutura e suporte dado aos foliões. Diversas secretarias estão mobilizadas para garantir a infraestrutura e todas as condições necessárias para o sucesso dos desfiles dos blocos e shows.