Público prestigia opções de teatro, literatura e exposições na Casa da Pólvora

O Centro Cultural Parque Casa da Pólvora movimenta o Centro Histórico com intensa programação cultural também durante a semana. Teatro, literatura e exposições estão no cardápio de opções gratuitas em dias úteis. O resulta é uma intensa procura pela programação, movimentando ainda mais o Centro Histórico.

Na quinta-feira (31), a procura pela exibição da peça “Razão para Ficar” excedeu a lotação do local – a Casa comporta 70 pessoas -, enquanto a exposição ‘Além do Futuro’, de Babá Santana, chegou a marca de 2.400 visitantes em 17 dias, o que representa uma média superior a 140 pessoas por dia.

As opções de lazer nos dias úteis também fazem do AnimaCentro, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através de sua Fundação Cultural (Funjope). Todas as opções do Centro Cultural da Casa da Pólvora são gratuitas.

Na quinta-feira (31), o local teve imensa procura para apresentação da peça ‘Razão para Ficar’. O coordenador do local, Chico Noronha, explica que cada vez mais as pessoas têm procurado as opções de lazer da Casa da pólvora.

“Com as opções de teatro utilizamos a sede da casa, que tem capacidade para 70 pessoas. Os espetáculos acontecem, geralmente, por volta das 20h e a casa está ficando completamente lotada”, disse.

Além das opções de lazer, a Casa da pólvora tem servido de estímulo às artes. Os artistas podem utilizar as instalações do local para promover ensaios de peças de teatro. Chico Noronha explica que os artistas interessados devem comparecer pessoalmente ao local ou entrar o contato através de redes sociais.

Exposição – Outro evento que tem atraído bastante a atenção do público no Centro Cultural Casa da Pólvora é ‘Além do Futuro’, de Babá Santana. A exposição fica aberta à visitação até a próxima sexta-feira (8), e, em 17 dias, chegou a registrar 2.400 visitantes.

Na exposição ‘Além do Futuro’, de Babá Santana, o público vai poder conferir palhaços, bailarinas, trapezistas, equilibristas e outros personagens do circo feitos em meio a mistura de cores, cabaças e papel machê. Estas foram as figuras inspiradoras e que chamam atenção na arte popular urbana de Babá Santana, pois remetem à infância do artista.