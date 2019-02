Prudência levou à rescisão de contrato com Aliança, diz secretário

Presente na coletiva de imprensa desta quarta-feira (27), o secretário municipal Paulo Roberto Diniz, de Administração, comentou a rescisão do contrato da Prefeitura de Campina Grande com a empresa Aliança Comunicação e Cultura, responsável pelas duas últimas edições d’O Maior São João do Mundo.

Ele explicou que antes de tomar a decisão, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) procurou o auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado e pediu aconselhamento aos secretários.

Após uma análise profunda da repercussão do caso, ‘a prudência levou à rescisão’, avaliou.

O secretário afirmou que a relação entre contratante e contratado sempre foi a melhor possível, mas que “ela está sem condições de ter novos parceiros”.

“É prudente para a Prefeitura e para o bem da própria empresa que ela seja afastada no momento”, afirmou.

O secretário se refere ao fato de que a Aliança foi alvo da ‘Operação Fantoche’, deflagrada pela Polícia Federal, na qual dirigentes foram presos por suposto envolvimento em esquema de desvio de recursos no sistema S e no Ministério do Turismo.

Segundo ele, a rescisão foi um imperativo, mas “sem punir a empresa por nada”. Para Diniz, “não tinha como punir uma empresa que prestou bons serviços para a cidade”.

Ele frisou que o município seguiu apenas a Lei de Licitações, ao optar pela rescisão unilateral do contrato.

Nessa mesma linha, a secretária municipal Rosália Lucas, de Desenvolvimento Econômico, comentou: “A Aliança cumpriu todos os itens do contrato por dois anos e o evento foi um sucesso, mas mediante consulta ao TCE, o prefeito optou por publicar o destrato e abrir uma nova licitação”.

Um processo licitatório foi aberto para a escolha da nova empresa que vai gerir ‘O Maior São João do Mundo’. A licitação está prevista para o dia 14 de março. Mas, em qualquer circunstância, o prefeito garantiu a realização da festa em Campina Grande.

Com informações da Rádio Caturité FM.