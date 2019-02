Provas para residências Multiprofissional e Médica acontecem neste domingo em JP

As provas do programa de Residência Multiprofissional e Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) acontecem neste domingo (8), na Faculdade de Ciências Médicas (FCM), localizada na Ladeira São Francisco, no Centro. As provas começam às 8h e os mais de 400 candidatos terão até as 12h para responder todas as questões objetivas das provas.

Para ser aprovado no processo seletivo do Programa de Residência da SMS, o candidato deve passar na prova escrita, que é a primeira etapa de caráter eliminatório, e nas fases da entrevista individual e avaliação curricular. O resultado final da seleção deverá ser divulgado no dia 20 de fevereiro.

Ao todo, estão sendo ofertadas 25 vagas na Residência Multiprofissional nas áreas de enfermagem (9), farmácia (4), fisioterapia (4), nutrição (4) e psicologia (4), e 43 vagas na Residência Médica, distribuídas nas especialidades de medicina de família e comunidade (20), clínica médica (6), ortopedia e traumatologia (4), neonatologia (3), cirurgia geral (3), programa de pré-requisito em área de cirurgia básica (3), coloproctologia (2) e anestesiologia (2).

“Os programas de residências, tanto multiprofissional quanto médica, fortalecem as ações da Atenção Básica com profissionais mais qualificados, prestando uma assistência mais integral, além de dar a oportunidade aos novos profissionais de atuarem em diferentes cenários de aprendizagem e vivenciarem diversas realidades”, destaca a coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional da SMS, Lucineide Alves.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a comissão organizadora por meio do telefone (83) 3211-6737.

Rede Escola – As residências médicas, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na Rede Municipal de Saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde da SMS, através do projeto Rede Escola.

O projeto estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.

Reconhecimento – No início desse mês de fevereiro, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da SMS recebeu reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). A partir de agora, os estudantes egressos do programa terão o reconhecimento do MEC no certificado de conclusão da residência.