Projeto prevê atendimento especial a mulheres em delegacias da Paraíba

O primeiro projeto de lei apresentado e aprovado, por unanimidade, na atual legislatura, na Assembleia Legislativa do Estado, é de autoria do deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB).

O projeto dispõe sobre o atendimento nas delegacias por policiais do sexo feminino às mulheres vítimas de violência.

Segundo o deputado, muitas são as mulheres que evitam a denúncia por constrangimento e vergonha, especialmente quando têm que se submeter a exames incômodos por parte de policiais homens.

“A mulher precisa ser tratada com dignidade, sob pena de agravar o dano moral e físico sofrido pelo ato violador. Muitas vezes ela não denuncia para não passar por constrangimentos. Daí ser necessário restringir esse atendimento a policiais do sexo feminino nas delegacias do Estado”, defendeu.

Barbosa frisou que toda violência praticada contra a mulher se reveste de uma força destrutiva contra toda a sociedade e é preciso combatê-la.