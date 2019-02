Programa da PBGás incentiva instalação de kits de GNV em veículos na Paraíba

A PBGás registrou crescimento, em 2018, nos investimentos do Programa de Incentivo ao GNV, que bonifica os motoristas que instalarem o kit de Gás Natural Veicular (GNV) nas convertedoras credenciadas de João Pessoa e Campina Grande.

Segundo dados da companhia, enquanto em 2017 o programa investiu R$ 160 mil, beneficiando 269 motoristas, em 2018, foram investidos R$ 451 mil para 620 novos clientes.

No mês de junho do ano passado, a PBGás ampliou para R$ 1 mil o bônus para motoristas que instalassem o kit de Gás Natural Veicular (GNV) de 5ª geração com cilindro novo em uma das convertedoras credenciadas. Já para os kits de 5ª geração com cilindros requalificados, o incentivo é de R$ 800,00.

De acordo com a diretora-presidente da PBGás, Tatiana Domiciano, “o programa de incentivo é essencial para estimular as conversões, tendo em vista que a economia no abastecimento pode compensar o custo na conversão do carro para o gás em poucos meses, viabilizando o investimento pelo motorista, com o bônus da PBGás”, avaliou Tatiana.

O gerente de mercado industrial e automotivo da PBGás, Alairson Gonçalves Filho, disse o investimento do bônus significa um motivo a mais para o motorista que optar pelo GNV e um estímulo para a movimentação de toda a cadeia do gás, como as oficinas de instalação e os 38 postos GNV na Paraíba.

“A PBGás acredita que esse incentivo vai continuar estimulando novas conversões para os motoristas, que poderão economizar cerca de 25% em relação à gasolina e o etanol. O GNV é mais econômico do que os demais combustíveis líquidos e acreditamos que a tendência é que o nível de competitividade melhore mais”, explicou.

Para receber o benefício, basta o motorista realizar a conversão e regularização de seu veículo no período de vigência do Programa de Incentivo ao GNV, em convertedoras credenciadas pela PBGás em João Pessoa (New Gás, Extra Gás e GNV Prime) e Campina Grande (Maecio Serviços).

De acordo com as regras do programa, depois, é só comparecer na PBGás com a documentação que comprove a conversão do veículo e receber um cheque nominal no valor de R$ 800,00 ou R$ 1 mil.

Mais detalhes sobre o Programa de Incentivo ao GNV podem ser consultados no endereço eletrônico www.pbgas.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pelo 0800-281-0197 ou 117.