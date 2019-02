Professoras aposentadas acusam Prefeitura de Campina de não pagar reajuste

A Prefeitura de Campina Grande, através do Instituto de Previdência do Servidor Municipal (Ipsem), não tem cumprido com o reajuste para as aposentadas do magistério, conforme informaram as representantes da categoria, Socorro Ramalho e Penha Anselmo.

De acordo com Socorro Ramalho (foto), a Lei 11.738/2008 regulamentou o piso salarial dos professores e o Supremo Tribunal Federal garantiu a validade da lei, sendo que no artigo 5° consta o direito do reajuste dos aposentados e pensionistas igual aos servidores da ativa.

Ocorre que o prefeito Romero Rodrigues (PMCG) não tem pagado esse reajuste, e no ano passado o valor só foi pago em maio, fazendo os servidores perderem quatro meses, já que a data-base da Educação é em janeiro.

– Nós estamos aposentadas, mas nem por isso temos que estar relegadas ao abandono. Depois de 25 anos de sala de aula não servimos mais? Quando mais precisamos é nesse momento em que perdemos quatro meses de reajuste, porque o prefeito acha que temos que estar igual a todo mundo com a data-base no mês de maio – explanou.

A professora aposentada Penha Anselmo destacou que a categoria passou o ano todo atrás do prefeito e que não foi recebida para conversar.

– Não estamos pedindo favores, estamos pedindo direitos. A Lei do Piso é muito clara, é tanto que o Governo do Estado já concedeu este mês o reajuste para toda a Educação, ativos e inativos – comentou.

Anselmo ainda disse que o presidente do Ipsem, Antônio Hermano, afirmou que elas eram “um grupinho que não faz falta nenhuma à prefeitura”, sendo que a categoria soma 260 professoras aposentadas.

Socorro Ramalho, que já foi secretária na PMCG, ainda alfinetou o prefeito, afirmando que o conheceu “mais democrático”.

– Agora vou ter que ficar calada para sempre porque fui secretária de governo? Agora era só o que me faltava. Voltou a ser Sucupira? Romero que me desculpe, mas acho que você tem que receber as aposentadas, conversar, pois lhe conheci mais tranquilo e democrático. Pelo menos quando você foi presidente da Câmara e no seu primeiro mandato de prefeito, me parece que tinha outra postura. Se não quiser conversar, tudo bem, mas pague o piso a partir de janeiro, que é o que está na lei – alfinetou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 1