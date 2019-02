Professora destaca resultados do Projeto Zika da UEPB

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) realizou nessa segunda-feira, 25, um seminário para profissionais das Secretarias de Saúde e Educação dos 11 municípios que integram o Consórcio São Saruê e que são atendidos pelo Projeto Zika.

Com a finalidade de aprofundar as discussões acerca das doenças oriundas das arboviroses, o seminário, intitulado “Impactos do controle químico de vetores das arboviroses”, teve a participação de Ada Cristina Pontes (Tramas/CE) e Aline Gurgel (Fiocruz/PE).

A mediadora do evento, professora Shirleyde Santos, explicou que o Projeto Zika engloba vários parceiros além da UEPB, como Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Fundação Oswaldo Cruz Pernambuco (Fiocruz-PE), e visa trabalhar as tecnologias sociais voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, no combate às arboviroses (dengue, chikungunya e zika).

– O projeto já tem dois anos. A dengue já está presente entre nós há muito tempo. A chikungunya e a zika são epidemias mais recentes, mas a zika tem um complicador que é a microcefalia. Essas arboviroses têm uma relação muito grande com as questões sociais e os ambientes em que as pessoas vivem. As maiores incidências de arboviroses acontecem em lugares com maior escassez de água, onde as pessoas têm que armazená-la, bem como em locais com falta de saneamento. Esse projeto trabalha a proposta das tecnologias sociais, tanto no armazenamento correto de água, mas também com orientações nas gestões desses municípios – frisou.

O Consórcio São Saruê envolve os municípios de Tenório, Assunção, Taperoá, Olivedos, Juazeirinho, Pocinhos, Santo André, Salgadinho, Junco do Seridó, Livramento e Soledade.

Conforme Shirleyde, que é coordenadora do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica da UEPB, o combate às arboviroses nos municípios do consórcio tem atingido bons resultados.

