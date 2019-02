Procurador empossa membros na Promotoria de Campina Grande e no Ceaf

O procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, empossou na sexta-feira a promotora de Justiça Juliana Couto Ramos no cargo de 12ª promotora de Justiça de Campina Grande, e o promotor de Justiça Leonardo Pereira de Assis no cargo de coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do Ministério Público da Paraíba.

O termo de posse foi lido pelo secretário-geral do MPPB, Antônio Hortêncio Rocha Neto. Participaram da solenidade o 1º subprocurador Alcides Jansen; o 2º subprocurador Alvaro Gadelha; a corregedora-geral Vasti Cléa Lopes; o ouvidor do MPPB, Doriel Veloso; os procuradores Francisco Sagres e José Roseno; os promotores Márcio Gondim (presidente da Associação Paraibana do Ministério Público), Cristiana Vasconcelos, Francisco Lianza, Raniere Dantas, Lúcio Mendes, José Farias, Amadeus Lopes; e servidores do Ceaf, Silvana Cantalice, Nigéria Gomes e Carla Paiva.

O procurador-geral parabenizou os empossados destacando o apreço pela carreira e vontade de servir à população da promotora Juliana Couto e a competência e afinidade do promotor Leonardo Pereira de Assis. O secretário-geral também parabenizou os empossados, fazendo elogios a carreira deles.

A promotora Juliana Couto ressaltou a missão do promotor de defender as leis, o regime democrático, a ordem jurídica e a sociedade. Ela disse ainda que a missão como promotor aglutina satisfação pessoal e transformação das realidades sociais e destacou o desafio que ocupar a Promotoria com atribuição na defesa da criança e do adolescente.

O promotor Leonardo Assis elogiou o trabalho desenvolvido pela procuradora Vasti Cléa e pela promotora Cristiana Vasconcelos no Ceaf e falou em dar continuidade ao trabalho, ajudar o diretor do órgão, procurador José Raimundo de Lima, e indicar caminhos de renovação dos conhecimentos.