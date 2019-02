Procon-PB aponta variação de mais de R$ 100 no preço da cesta básica em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou nos dias 20 e 21 de fevereiro uma pesquisa referente aos preços dos itens que compõem a cesta básica.

De acordo com a Lei 10.278/2014 a cesta é formada por 17 itens entre eles: feijão carioca, arroz paraboilizado, açúcar cristal, flocão de milho, óleo de soja, café tradicional, leite integral, manteiga, ovos, frutas, legumes, batata, pão, creme dental, sabonete, papel higiênico e água mineral.

O quilo do feijão carioca Turquesa apresentou variação e 45,53% e diferença de até R$ 3,41; o menor preço encontrado foi de R$ 7,49 (Carrefour – Bessa) até o maior de R$ 10,90 (Hiper Bompreço – Centro).

A manteiga com 200g, marca Betânia, mostrou variação de até 66,78% e difere até R$ 4; com preços de R$ 5,99 (Atacadão-Geisel) até R$ 9,99 (Hiper Bompreço – Centro).

Considerando o preço das bandejas de ovos brancos com 30 unidades, a marca Da Gema com 55g teve variação de 41,93%; de R$ 10,28 (Extra – Tambauzinho) até R$ 14,59 (Pão de Açúcar-Miramar), que representa uma diferença de R$ 4,31 pelo produto.

Nas frutas, o quilo da maçã nacional (80,16%) apresentou preços de R$ 4,99 (BeMais – Bancários e Oitizeiro) até R$ 8,99 (Pão de Açúcar-Miramar), uma economia de até R$ 4,00.

No item referente ao pão francês, o quilo do mesmo foi encontrado a partir de R$ 8,98 (BeMais – Bancários e Oitizeiro) com maior preço de R$ 13,69 (Latorre – Torre), uma economia de R$ 4,71, com variação de 52,45%.

Considerando os itens com menores preços encontrados durante a pesquisa como um todo, o setor de pesquisa observou que o menor valor da cesta básica foi de R$ 205,02 (Atacadão-Geisel) e o maior foi de R$ 305,17 (Pão de Açúcar-Miramar). A variação foi de 48,85%, e uma diferença de até R$ 100,15. O preço médio da cesta básica foi de R$ 265,76.

O gráfico a seguir mostra o preço da Cesta Básica nos supermercados pesquisados.