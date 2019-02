Procon de João Pessoa encontra grande variação no preço do quilo do feijão

O feijão, um dos alimentos mais consumidos pela população, está apresentando uma variação nos preços de até 54,88% nos supermercados de João Pessoa, segundo pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nesta quarta-feira (20).

A maior oscilação pertence ao quilo do feijão preto Kicaldo, com preços entre R$ 6,45 (Latorre – Torre) e R$ 9,99 (Manaíra – Manaíra), diferença de R$ 3,54.

Outra grande diferença de valores ficou com o feijão carioca Turqueza, R$ 3,41, com preços entre R$ 7,49 (Carrefour – Bessa) e R$ 10,90 (Hiper Bompreço – Bessa); e o feijão carioca Urbano, R$ 3,11, com preços entre R$ 7,39 (Santiago – Torre) e R$ 10,50 (Hiper Bompreço – Bessa). O levantamento foi realizado em 11 estabelecimentos e traz preços de 40 itens.

A secretária-adjunta do Procon-JP Maristela Viana explica que, devido o aumento significativo no preço do feijão neste início de ano, a pesquisa não tem apenas o objetivo de auxiliar o consumidor a encontrar o produto mais barato, mas, também, verificar se não há abusividade.

“Vamos acompanhar a oscilação do preço do produto no mercado e verificar se não há alguém querendo se aproveitar do momento”.

O Procon-JP realizou a pesquisa de preços nos seguintes supermercados: Assaí Atacadista – Geisel); Atacadão Atacadista (Água Fria); Santiago e Latorre (Torre), Carrefour (Bessa), Manaíra (Manaíra), Pão de Açúcar e Extra (Epitácio Pessoa), Hiper Bompreço (Bessa), Super Box Brasil (Geisel) e Bemais (Bancários).

Para consultar a pesquisa completa acesse o link https://midi.as/RzD2