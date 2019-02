Procon de João Pessoa divulga lista de postos de combustíveis com menores preços

Pesquisa comparativa para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) encontrou o menor preço da gasolina a R$ 3,786 (Posto Extra Petróleo – Mangabeira). No dia 22 de janeiro, o menor preço era de R$ 3,869.

O levantamento de preços do Procon-JP constatou que, dos 104 postos em atividade em João Pessoa, 84 baixaram os preços, 16 mantiveram e um aumentou.

Quanto ao maior, a gasolina manteve o mesmo da pesquisa anterior, em R$ 4,399 (Posto Ale – Bairro das Indústrias).

Em se tratando do etanol, o menor valor encontrado na pesquisa atual registrou leve queda, saindo de R$ 2,776 para R$ 2,759 (Opção – Mangabeira), o mesmo ocorrendo com o maior preço, que passou de R$ 3,299 para R$ 3,199 (Quadramares – Manaíra).

Dezesseis estabelecimentos baixaram o valor do álcool, 80 mantiveram e dois aumentaram.

O secretário Helton Renê informa que o Procon-JP continuará a monitorar os preços e que, caso o consumidor perceba um aumento acima da média, considerando os preços dos últimos meses, deve informar imediatamente à Secretaria.

“Nosso monitoramento não é apenas para mostrar onde encontrar o combustível mais barato, mas, também, para termos uma noção de como anda o comportamento do mercado”.

Diesel S10 – Já no menor preço do óleo diesel S10, foi verificada uma leve alta, passando de R$ 3,299 para R$ 3,333 (Extra Petróleo – Mangabeira) na comparação com a pesquisa anterior, com o maior preço se mantendo em R$ 3,991 (De Ville – Água Fria).

Dezenove postos baixaram o preço do produto, cinco aumentaram e 65 mantiveram.

GNV – Nos gás natural veicular (GNV) foram mantidos os mesmos preços – menor e maior – da pesquisa do dia 22 de janeiro: R$ 3,690 (Metrópole – Torre), e R$ 3,740 (Santa Júlia – Epitácio Pessoa) respectivamente.

Dos 13 postos que comercializam o produto na Capital, 10 mantiveram o preço, dois reduziram e um aumentou.

Acesse a pesquisa completa: https://bit.ly/2GEEqhE