Procon de Campina promove atualização sobre Direito do Consumidor para funcionários

O Procon de Campina Grande promoveu na manhã deste sábado, 23, uma capacitação sobre Direitos Básicos do Consumidor para funcionários que atuam no atendimento ao público e no setor de Conciliação.

A ideia da oficina, segundo o gerente de Atendimento do órgão, Pedro Farias, é fazer uma reciclagem com os técnicos, trazendo para discussão algumas das principais denúncias que recebemos no dia-a-dia por parte do público. Além disso, o objetivo maior da oficina é o de poder trazer uma reflexão sobre o trabalho realizado e assim aprimorar o atendimento ao consumidor.

Na oportunidade os profissionais revisitaram os principais artigos do Código de Defesa do Consumidor, as leis que se aplicam as relações consumeristas e um pouco sobre qualidade de atendimento.

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon Municipal explicou que essas oficinas estão sendo realizadas para todos os setores do órgão e já tem dado resultados.

“Estamos promovendo essas capacitações periodicamente desde 2017. Nossa intenção é poder oferecer ao servidor público mais oportunidades de atualização profissional e melhorar nosso atendimento. Pois momentos como este, estão refletindo em uma maior agilidade e rapidez nas respostas às reclamações do consumidor”.