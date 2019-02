Procon de Campina Grande disponibiliza cartilha com dicas para o Carnaval

O Procon de Campina Grande preparou uma cartilha digital com dicas e cuidados que o consumidor deve manter no período do Carnaval.

O material já está disponível para consultas no site do Procon:http://procon.campinagrande.pb.gov.br/cartilha-carnaval-2019/

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon, explica que o objetivo deste material é servir como guia para o consumidor passar por estes dias de folia (o Carnaval começa no sábado, 2, e se estende até terça-feira, 5) e não ter nenhum transtorno nas relações consumeristas.

“Nos quatro dias de folia, quem não sai para brincar nos blocos de Carnaval, aproveita para viajar, descansar e participar de eventos religiosos. É um período em que os consumidores tiram a atenção e esquecem os seus direitos na hora de comprar artigos para festas, consumir em bares e restaurantes, adquirir ingressos para festas e shows, etc. Por isso, fizemos o guia Carnaval 2019 que tem como objetivo orientar sobre as principais dúvidas que surgem no período à luz do Código de Defesa do Consumidor”, explicou Rivaldo.

A cartilha traz informações sobre compras em lojas físicas e virtuais, troca de produtos, perda de comanda, consumação mínima, pagamento de taxas de 10% e de couvert artístico, compra de ingressos e outras orientações.

Quem tiver algum problema no período de Carnaval também pode entrar em contato com o Procon, por meio dos telefones 151 ou (83) 98802-5525.