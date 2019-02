Procon-CG orienta consumidores durante os festejos carnavalescos

O Procon de Campina Grande lançou uma cartilha aos consumidores a respeito dos seus direitos durante os festejos de momo.

De acordo com o coordenador do Procon municipal, Rivaldo Rodrigues, o objetivo é orientar o consumidor para que evite situações que lhe tragam algum prejuízo e se previna contra eventuais armadilhas nas compras de produtos ou serviços, nessa época de Carnaval.

– A questão de fantasias, por exemplo, os tecidos devem ser laváveis, conter etiqueta contendo a composição do material, este não pode ser fabricado em material tóxico ou inflamável – disse.

Rivaldo ressaltou que, em caso de eventual descumprimento do Código de Defesa do Consumidor por parte das empresas ou prestadoras de serviço, para que o consumidor garanta seus direitos é preciso que ele tenha algum documento comprobatório de que fez a aquisição do produto ou serviço.

– O que determinamos é que ele faça prova disso, seja através de um documento, nota fiscal, fotografia que possamos embasar numa eventual situação – concluiu.

A cartilha pode ser encontrada no site do Procon de Campina Grande.

*As informações são da Rádio Campina FM