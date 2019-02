Procon-CG entrega Selo Amigo do Consumidor para 27 empresas

O Procon de Campina Grande entregou na noite desta quarta-feira (30) o Selo Empresa Amigo do Consumidor para 27 estabelecimentos locais. Em sua segunda edição, o projeto teve solenidade ocorrida no auditório da Associação Comercial de Campina Grande (ASCCG).

Com variação de 1 a 5 estrelas, o Selo é um certificado, que pode servir de referência para o consumidor aferir a qualidade no atendimento prestado pela empresa. O coordenador municipal do Procon, Rivaldo Rodrigues, afirmou que os estabelecimentos se inscreveram voluntariamente para a avaliação.

Segundo ele, entre os critérios que são levados em conta para a avaliação da empresa, estão não só a legislação do Código do Consumidor, mas também a prestação de serviços extras. “Se a empresa dispõe, por exemplo, de um serviço de Wi-fi, ela ganha uma pontuação extra na avaliação”, afirmou.

A primeira edição do projeto, em 2018, condecorou 14 empresas. Neste ano, 4 estabelecimentos receberam o selo com uma e duas estrelas, 16 foram contempladas com selos de três e quatro estrelas e 7 conquistaram o grau máximo de cinco estrelas.