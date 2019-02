Primeira-dama de JP entrega mais de uma tonelada de alimentos no Chá Solidário

A primeira-dama de João Pessoa, Maísa Cartaxo, entregou, nesta sexta-feira (22), mais de uma tonelada e meia de alimentos arrecadados na 11ª edição do chá solidário.

O evento que arrecadou os donativos aconteceu na última quarta-feira (20), e os alimentos foram doados a duas instituições: as Comunidades Casa da Paz Maria de Nazaré e Eucarística Deus És Fiel. O evento aconteceu no Pavilhão do Chá e foi a primeira edição do ano de 2019, na qual os convidados deveriam levar uma cesta básica para doação.

A quantidade arrecadada de alimentos foi dividida igualmente entre as duas instituições. A primeira-dama disse que o Chá Solidário já é um evento consolidado e que tem contribuído com diversas instituições.

“Sempre procuramos instituições que realmente precisam dos alimentos. Além de contribuirmos com elas, fazemos com que o público conheça aquela instituição e também se sinta estimulado a ajudá-la”, disse.

A coordenadora de uma das instituições contempladas com os donativos do chá, Mércia Mousinho, da Comunidade Eucarística Deus És Fiel, disse que as doações vão possibilitar um maior número de atendimentos.

“Fazemos cerca de 300 atendimentos por mês e é importante sempre termos doações. Eu fico muito sensibilizada com a iniciativa da primeira-dama e acredito que mais atitudes como esta poderão melhorar ainda mais nossas possibilidades”, afirmou.

A fundadora da Casa da Paz Maria de Nazaré, Edvânia Maria, também ressaltou a importância da iniciativa de Maísa Cartaxo.

“Temos muitas atividades desde o acolhimento até a entrega de sopas e quentinhas. Cada doação é muito importante para continuarmos nossas atividades. Eu só tenho a agradecer essa quantidade de alimentos que vai nos possibilitar continuar com nossas atividades”, declarou.

O Chá – Chá Solidário tem o objetivo de ajudar instituições que prestam importante serviço de acolhimento a pessoas carentes da cidade e na valorização do Centro Histórico – um espaço que foi revitalizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através de um leque de intervenções que permitiram sua ocupação no âmbito da cultura.

O 11° Chá Solidário foi animado pelas cantoras Diana Miranda e Sâmya Maia, além da Orquestra de Frevo da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec).

O repertório musical contou com canções carnavalescas, entre marchinhas, frevos e músicas consagradas por grandes nomes do gênero, como Alceu Valença, Elba Ramalho, entre outros. Mais uma vez o evento contou com dezenas de parceiros e voluntários, envolvidos com a organização do buffet, ornamentação do espaço e organização dos serviços.