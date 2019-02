Previsão do tempo para esta sexta-feira em toda Paraíba

Permanecem as condições meteorológicas favoráveis à maior concentração de nebulosidade sobre o estado da Paraíba, em virtude da formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis – VCAN sobre a região Nordeste do Brasil. Assim, no decorrer do período, a nebulosidade fica variável e propícia à ocorrência de chuvas localizadas.

*Fonte: Aesa