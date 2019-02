Previsão do tempo para esta sexta-feira em toda Paraíba

O tempo continua com alta concentração de umidade presente no ar, condição favorável à formação de nuvens de chuva na Paraíba. Nos períodos da tarde e noite, o calor combinado à maior umidade presente no ar deixa o tempo quente e abafado com ocorrências de chuvas localizadas, principalmente nas regiões do Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú.

*Fonte: Aesa