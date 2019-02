Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba

O posicionamento de um Vórtice Ciclônico formado em altos níveis da atmosfera está ao aumento da nebulosidade sobre grande parte do estado da Paraíba, especialmente na faixa leste do Estado. Dependendo do deslocamento e intensificação de tal sistema, o mesmo poderá favorecer à ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte (inclusive região metropolitana de João Pessoa) e adjacências.

*Fonte: Aesa