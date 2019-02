Preso o acusado de participar de ataque a caixas eletrônicos em shopping de CG

Foi preso nesta sexta-feira (22) na cidade de Recife, no Pernambuco um dos suspeitos de participar de um ataque a caixas eletrônicos do Shopping Partage, de Campina Grande no ano de 2018.

O acusado, conhecido como “Gordo do Partage”, foi identificado pelas câmeras de segurança do shopping.

De acordo com a polícia, ele era responsável por repassar as orientações aos demais membros do grupo durante a ação.