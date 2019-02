Preso homem com envolvimento em fuga em massa no Presídio PB1

Foi preso em Campina Grande, um homem que é foragido da penitenciária do estado do Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, Mateus Emanoel Calixto, de 21 anos, foi preso no bairro do Alto Branco, na tarde desta terça-feira.

De acordo com a Polícia Civil, o preso é suspeito de envolvimento com homicídio, ataques a bancos e, ainda, de integrar a quadrilha que articulou a fuga em massa da Penitenciária de Segurança Máxima Romeu Gonçalves Abrantes, o PB1, em João Pessoa, em 2018.

Ele está detido na Central de Polícia de Campina Grande, até a realização da audiência de custódia, prevista para acontecer na quarta-feira (13).

Com informações do JPB