Presidentes do TCE-PB e do TJPB estreitam a aproximação entre as duas Casas

O desejo da parceria e da troca de experiências marcou o encontro, na manhã desta segunda-feira (18), dos presidentes do Tribunal de Justiça, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos e do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Arnóbio Viana, no gabinete deste último.

Ferramentas de controle do TCE foram apresentadas ao presidente do TJE, na ocasião, uma delas atinente aos gastos com combustíveis por veículos e máquinas empregados nos setores da educação, da agricultura e da saúde, no âmbito do Estado e dos municípios.

“Estou impressionado com o desenvolvimento tecnológico do TCE, a quem pretendo recorrer para avanços nossos nessa área”, observou o desembargador Márcio Murilo ao cabo da reunião da qual participaram os conselheiros Fernando Catão, Marcos Costa e Arthur Cunha Lima.

Ele também ouviu do conselheiro Arnóbio Viana o propósito da colaboração mútua, em benefício dos planos de aprimoramento técnico e, em consequência, da celeridade processual em ambas as Cortes.

A reunião, ainda presenciada pelo diretor geral do TCE Umberto Porto, foi além do gesto protocolar de cortesia (ambos os presidentes assumiram recentemente os seus cargos) porquanto serviu, também, à reaproximação pessoal. Todos relembraram casos, histórias e amigos em comum.