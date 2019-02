Presidente ignora formação de CPI da Cruz Vermelha na ALPB

Em entrevista à imprensa nesta terça-feira (05), o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (PSB), disse que desconhece a formação do pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Casa para investigar o desvio de recursos do setor de Saúde do Estado em contratos feitos com a Cruz Vermelha.

Contudo, Galdino frisou que já ouviu um “zum-zum” sobre o assunto na Casa, mas nada chegou oficialmente ao seu conhecimento, até porque o Parlamento entrou novamente em recesso para fazer as adaptações de acessibilidade solicitada pela deputada Cida Ramos (PSB).

“Existe um ensaio e uma possibilidade, mas até agora não chegou nada. A Assembleia está em recesso e o Setor de Protocolo só será reaberto no dia 19. De qualquer forma, estamos tranquilos e isso faz parte do Parlamento. Nós iremos dialogar e depois tomar a nossa posição”, destacou.