Presidente estadual do DEM descarta confronto com o PSB em João Pessoa

Mesmo estando aliado ao PSB, partido do governador João Azevedo, o Partido do Democrata já se adiantou e deve disputar a Prefeitura Municipal de João Pessoa nas eleições de 2020, assim como os socialistas ligados ao ex-governador Ricardo Coutinho, cujos planos miram também a cadeira de prefeito da Capital do Estado.

O presidente da executiva estadual do partido, Efraim Moraes disse que a legenda que não pensa em chegar ao poder não é partido. Os democratas querem aproveitar a crista da onda que no momento surfa o partido ao ter filiados como presidentes das principais Casas Legislativas, Rodrigo Maia (Câmara Federal) e Davi Alcolumbre (Senado), em Brasília.

“O partido tem que ter essa perseverança e hoje, nós vivemos um bom momento em nível nacional e estadual e nós continuamos coligados ao PSB. Foi assim nos últimos oitos anos e sempre mantivemos nosso relacionamento. Em muitas prefeituras, nós disputamos contra o PSB , a exemplo da cidade de São Bento e tantas outras”, explicou.

Para Efraim Moraes, o mais importante é manter a posição do Democrata e o fortalecimento é fundamental para a sobrevivência da legenda nas próximas eleições.